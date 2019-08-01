بشري سارة للمعلمين.. صرف ٢٠ ألف جنيه للأمراض المستعصية (مستندات)

أعلن صندوق تامين أعضاء نقابة المهن التعليمية، الاتفاق مع بنك التنمية الصناعية والشركة المصرية للتأمين التكافلى (حياة)، على صرف ميزة إضافية للتأمين الصحي التكافلي لأعضاء الصندوق، حيث ستمنحهم الشركة ٢٠ ألف جنيه للأمراض المستعصية.



وتتضمن الأمراض (السرطان، الفشل الكلوي، زرع الأعضاء، الجلطة الدماغية والسكتة الدماغية والقلب المفتوح).



واشترطت النقابة أن يكون تاريخ اكتشاف المرض بعد ١٥ أبريل ٢٠١٩، على أن تتم موافاة الصندوق بعدة بيانات وهي تقرير طبي من مستشفي حكومي أو تأمين صحي وصورتا بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.