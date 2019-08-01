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محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 70 حالة تعد على أملاك الدولة (صور)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:13 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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صرح محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أنه تم إزالة 70 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل على مساحة 4500م2 مبانى و7 أفدنة و22 قيراط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية بمراكز "سيدى سالم، وفوه، ومطوبس، وكفر الشيخ، ودسوق، والحامول، والرياض، وقلين، وبيلا"، خلال ثامن أيام الموجة الـ13، والتى تضمنت إزالة حالة بمركز بيلا، و9 حالات مبانى على أملاك الدولة بقرى "منية المرشد، والجزيرة الخضراء، مدينة مطوبس، وإبيانة، وساحل عجمية، والبراجة"، بمساحة 926 م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس.

وأضاف المحافظ، أنه تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الدولة بقرى "سنديون، وراشد، والعزبة الكبيرة، ومدينة فوه، وترعة القضابة، وأرض ساحل وهدان"، بمساحة 1234م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة فوه، هذا بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 10 قرارات إزالة بقرى "مرعى، والغنامين، والغبايشة، والروضة" بمركز سيدى سالم على مساحة 1103م2، وإزالة 3 حالات بمساحة 237 م2 بقرى "الشيخ إبراهيم وأريمون" بمركز كفر الشيخ، وإزالة 101 م2 مبانى و9 قراريط أرض زراعية أملاك دولة بدسوق، وتنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و10 قراريط أراضى زراعية أملاك دولة بمركز الحامول، و14 حالة بمركز ومدينة قلين تضمنت 5 حالات أملاك دولة بمساحة 196 م2 مبانى وحالة بمساحة 4 قيراط أرض زراعية أملاك دولة و8 حالات على مساحة 8 أفدنة و6 قراريط أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة قلين، و7 حالات بمساحة 713م2 مبانى أملاك دولة بقرى "كفر العجمى، والكراكات، وأوبدوى" بمركز بيلا، ضمن أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ13 عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين فى أعمال التقنين، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 6 قرارات إزالة بزمام مركز بيلا أراضى أملاك دولة على مساحة 713م2 مبانى أملاك دولة.

وأمر محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد بالتزامن مع الموجه الـ13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية، وقيادات مديرية الأمن، وبحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد بالموجة الـ13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، ولا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لن يتم التفريط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب، وأن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضى التى يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة بجهات الولاية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والموارد المائية والرى، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ، لاسترداد أملاك الدولة، واستعادة حق الشعب، والحفاظ على المال العام.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحمل المخالفين نفقة وتكاليف أعمال هذه الإزالات طبقًا للقانون.

فيما حذّر المحافظ، المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مستطردًا: "لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين، وهناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل أو من يسمح بذلك من المسئولين، وضد من يساعدهم فى الاستيلاء على حق الشعب والأجيال القادمة".
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