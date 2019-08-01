بيع 8 وحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلنى فى الشروق

أعلن المهندس عبد الروؤف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، طرح "8" وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (55م إلى 57م) باسكان الشباب 70م بالمدينة.



وأوضح "الغيطى" أن شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز بالكيلو 37 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، نظير سداد 200 جنيه لكل وحدة، بينما تُعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 25 أغسطس في الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز، لافتا إلى أنه يتم سداد تأمين ابتدائي بقيمة "10" آلاف جنيه لكل وحدة ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.



وقال رئيس الجهاز إن فى حالة رسو المزاد بسداد نسبة 25% من القيمة البيعية الراسى بها المزاد، وإضافة 1% مصاريف إدارية و0.5 % لصالح مجلس الأمناء، بالإضافة إلى سداد 3 آلاف جنيه اتحاد وديعة الشاغلين وذلك فور رسو المزاد والباقى وقدره 75% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

• استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ رسو المزاد.

• يسدد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات مضافا إليها فائدة البنك المركزى وقت السداد على أن تحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد، وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى نصف بالمائة مصاريف تُحصل على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط قبل الاستلام.



وأكد الغيطى أنه يمكن الراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية.