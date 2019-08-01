تنسيقية الأحزاب: استمرار المحاكاة يفتح قناة مع الجهات التنفيذية

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن قرار الرئيس بتحول نموذج المحاكاة إلى حوار مستمر يتيح الفرصة للشباب للنقاش مع الجهات الحكومية.



وأضاف مقلد في تصريحات إلى "الدستور" أن نماذج المحاكاة أظهرت نجاحًا، حيث قدم شباب البرنامج الرئاسي إنجازات الحكومة على كل الأصعدة، خاصة الاقتصادية، وكان هناك تعقيب من شباب الأحزاب والسياسيين، وقدم أيضا أحد المراكز البحثية تعليقات حول آراء شباب الأحزاب والحكومة.



وتابع: "الجلسات كانت رائعة وخرجنا بتوصيات مهمة، وبالنسبة إلى توصية الرئيس باستكمال جلسات الحوار، لأنه فتح قناة اتصال بين الجهات التنفيذية والشباب سواء البرنامج الرئاسي أو الباحثين والسياسيين".



وأكد أن المحاكاة ستفعل الآراء المختلفة وتقدم نموذجًا يليق بالدولة المصرية.



وعن توصية الرئيس بتشكيل مجموعات عمل من الشباب لتكون معاونة لمؤسسات الدولة، من أجل متابعة وتنفيذ مشروعات الدولة الكبرى يتيح الفرصة لاندماج الشباب في قرارات الدولة ويزيد توعية الشباب بحقيقة المشروعات وأهميتها.