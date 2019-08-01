يرمس: تغطية طرح "فوري" بسعر 6.46 جنيه 15.9 مرة

قالت المجموعة المالية "هيرميس" المصرية، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، إن الطرح الخاص بشركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، تم تغطيته 15.9 مرة بسعر 6.46 جنيه (0.39 دولار) للسهم.

وتتولى المجموعة المالية هيرميس، دور مدير الطرح والترويج للعملية وتعهد التغطية والتنسيق.

تطرح فوري 36 % من أسهمها في البورصة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه، منها نحو 21% سيُطرح لشركة "أكتيس"، و"بنك مصر"، و"البنك الأهلي المصري"، بواقع 7% لكل منها.

أما النسبة المتبقية البالغة 15 % فتُقسم على طرح عام لصغار المستثمرين، بنحو 5% وطرح للمؤسسات المالية وكبار المستثمرين بنحو 10%.

