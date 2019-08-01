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محافظات

وكيل "أوقاف كفر الشيخ" يُوجه بالإعلان عن صكوك الأضاحى فى خطبة الجمعة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:58 م
الشيخ سعد إبراهيم
الشيخ سعد إبراهيم الفقى
مصطفى عنز
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وجه الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، تعليماته، للأئمة وخطباء المساجد ومديرى الإدارات بمراكز ومدن المحافظة، بالإعلان عن صكوك الأضاحى فى خطبة الجمعة الأولى من شهر ذى الحجة.

وشدد وكيل الوزارة، على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مبلغ مليون جنيه هذا العام من خلال بيع صكوك الأضاحى للمواطنين من أبناء محافظة كفر الشيخ، موجهًا الشكر لأهالى الخير ورجال الأعمال الذين يحرصون على شراء صكوك الأضاحى التى تُوزعها وزارة الأوقاف.

يُشار إلى أن مديرية أوقاف كفر الشيخ، وإدارتها المختلفة، تُشارك فى المشروع القومى لبيع الصكوك، وذلك لصالح الأسر الأولى بالرعاية، والمناطق الفقيرة بدائرة المحافظة، حيث تم بيع أكثر من 330 صك أضاحى لعام 2019م حتى الآن بأكثر من نصف مليون جنيه.
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