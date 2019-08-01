الإسماعيلية تشدد على "المأذونين" ضرورة الرجوع لموقع فتاوى الأزهر

أكد محافظ الاسماعيلية على حتمية التزام جميع المأذونيين بنطاق المحافظة وتوابعها بضرورة الرجوع الى الموقع الإلكترونى الرسمى لفتاوى الأزهر الشريف قبيل الفصل النهائى فى قضايا الطلاق التى تعرض عليهم حرصا على عدم انهيار الأسر وما يترتب على الطلاق من آثار سلبية على كيان الأسرة والأبناء.



جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية مع جميع المأذونيين بنطاق المحافظة فى حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة وفضيلة الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالاسماعيلية والشيخ أحمد عبد القادر رئيس لجنة الفتوى بالمنطقة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.



وخلال المؤتمر تم استعراض ومناقشة أسباب حدوث الطلاق خلال تلك الفترة والآليات التنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة والحد منها.



وقد أكد المحافظ خلال المؤتمر على حتمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعى فى نشر التوعية بمخاطر الطلاق على كيان الأسرة والمجتمع وتوعية المقبلين على الزواج.