الحقيقة الكاملة لتأشيرة وزير التعليم لطالب بلجنة "أولاد الأكابر"

حالة من الجدل اثيرت بسبب تداول مستند يتضمن موافقة وزير التربية والتعليم على تأشيرة فوق الكثافة لأحد الطلاب لتحويله لمدرسة بيلا الثانوية بكفر الشيخ، وهي المدرسة المشهورة بالغش في الثانوية العامة ومعروفة باسم "أولاد الأكابر"، يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات الوزير حول تدخل النواب للتراجع عن قرار حرمان طلاب بيلا من الامتحانات بسببهم أنهم غشاشين.



حصلت "الدستور" على نسخة من جواب تأشيرة فوق الكثافة، حيث إنه للطالب محمد محسن كمال الدين ليتم تحويله من مدرسة محمد لطفي بالجيزة إلي مدرسة بيلا بكفر الشيخ، وذلك فوق الكثافة العددية بالصف الثاني الثانوي وهو بالصف الثاني الثانوي.



كشفت "بثينة كشك" مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني كواليس هذه التأشيرة، في البداية قالت بثينة كشك أن هذه التاشيرة قديمة وليست حديثة، ولكن تم تداولها هذه الأيام، وأكدت أن المتسبب في تداول هذه الورقة هو مدير إدارة بيلا التعليمية والذي استبعدته وزارة التربية والتعليم هذا العام بسبب إثبات التحقيقات أنه متسبب في تسيب اللجان والغش بالمرحلة التعليمية بإدارة بيلا التعليمية.



وحول تأشيرة الوزير قالت بثينة في تصريحات خاصة إن الوزير له الحق هو والمحافظ في استثناء فوق الكثافة بنسبة ١٠٪؜ ولا لوم في ذلك، مؤكدة أن هذه التأشيرة قديمة ومن سربها يريد البلبلة فقط.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في ١٨ يوليو الماضي، نتائج التحقيقات النهائية بشأن واقعة الغش الجماعى بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ أثناء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018-2019.



وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا فى ثلاث مواد هى "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء"، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين قاموا بالغش بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات في ذات اللجنة الامتحانية، وقد قررت الوزارة حرمانهم جميعًا من دخول امتحانات الدور الثاني مع اعتبارهم راسبين في تلك المواد ويعتبر العام الدراسي بالنسبة لهم عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا.



وبشأن تطابق الإجابات لـ47 طالبًا في مادتي "اللغة العربية، والفيزياء"، وثبوت تطابق في إجابات 37 طالبًا في مادتي "الفيزياء، والكيمياء"، وثبوت تطابق في إجابات 113 طالبًا في المواد "اللغة العربية، والفيزياء" في ذات اللجنة الامتحانية، قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحانات في تلك المواد واعتبارها مواد رسوب، ويطبق على الطلاب الممتحنين القواعد المنظمة للدور الثاني، على أن يتم احتساب نصف الدرجة العظمى فقط في حالة نجاحهم في تلك المواد.



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات، عدم عقد لجان سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بلجنة الامتحان رقم 1154 ومقرها مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ خلال الدور الثاني ومستقبلًا (خلال السنوات المقبلة).