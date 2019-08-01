حماية النيل تزيل 112 حالة تعدِ فى 8 محافظات

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حملة موسعة، اليوم الخميس، لإزالة 112 حالة تعد على نهر النيل في نطاق 8 محافظات، " القليوبية - البحيرة – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا –الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 47446، ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإنقاذ النيل.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن الوزارة مستمرة في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات كأولوية للحفاظ على النهر، باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن الحملات تستهدف حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة، مشددا على المضى فى الجهود لإزالة كل المخالفات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".