زيدان يسعى لضم أياكس إلى صفوف الريال

يسعى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إلى ضم أياكس إلى صفوف نادي الريال للموسم الجديد، خصوصًا في خط الوسط والذي ظهر بأنه يفتقر إلى العمق المطلوب خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد.



وقام نادي المرينجي بتجديد دمه في الأسابيع الأخيرة بضم لوكا يوفيتش، إيدين هازارد، رودريجو، فيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو، لكن المدرب الفرنسي يريد أيضًا تعزيز خط الوسط.



ونظرًا إلى الصعوبات التي ما زال يجدها ريال مدريد فيما يتعلق بمفاوضاته لأجل شراء الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، فإن عليه كذلك البحث في خيارات أخرى.



وحسب صحيفة تليجراف "الهولندية"، فإن زيدان قام بإجراء اتصالات مع لاعب أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك، والذي ظهر بمستوى ممتاز مع فريقه في بطولة دوري الأبطال الموسم الماضي.