المصري علي فرج يواصل صدارته للتصنيف العالمي الشهري للاسكواش

واصل علي فرج لاعب الاسكواش المصري، صدارته للتصنيف العالمي الشهري لرجال الاسكواش الذي تصدره رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك للشهر السادس على التوالي.



وجاء الثلاثي المصري محمد الشوربجي في المركز الثاني، وطارق مؤمن في الترتيب الثالث، وكريم عبد الجواد في المركز الرابع.



واحتل الألماني سيمون روزنر المركز الخامس يليه النيوزيلاندي بول كول في المركز السادس ثم المصري محمد أبو الغار "السابع" ولاعب بيرو دييجو إلياس في المركز الثامن والكولومبي ميجيل رودريجيز في المركز التاسع والهندي سوراف جوزال في المركز العاشر.



واحتفظ مروان الشوربجي بالمركز رقم 11 يليه الويلزي جويل ماكين في المركز الـ 12 والمصري عمر مسعد رقم 13، والمصري زاهد سالم المركز الـ 14 وفارس دسوقي المركز الـ15.



وجاء الفرنسي جريجوار مارش، والثلاثي الإنجليزي ديكلان جيمس، جيمس ويلستروب وداريل سيلبي، والأسترالي ريان كوسكيلي في المراكز الأخيرة بالمراكز 16 و17 و18 و19 و20 على الترتيب.