موسكو تجدد دعمها لمفاوضات تسوية الأزمة الفنزويلية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، دعم بلادها الكامل للجهود المتعددة لتسوية الوضع في فنزويلا.



وأشارت زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس - إلى أن موسكو تدعو إلى الامتناع عن التعليق على المفاوضات الجارية بين السلطات الفنزويلية والمعارضة والامتناع عن محاولات التأثير عليها.



وقالت: "نحن ندعم بالكامل جهود الأطراف المتعددة لإيجاد طرق لتسوية الوضع في فنزويلا، بحيث تكون مقبولة للطرفين"، مضيفة "أن روسيا مهتمة بحل سريع للمشكلة الفنزويلية، وتدعو مجددًا إلى الامتناع عن التعليق على مفاوضات صيغة النرويج بين الحكومة الشرعية لفنزويلا والمعارضة والامتناع عن أى محاولات للتأثير على هذه المفاوضات".