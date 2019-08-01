التضامن: 4 حالات مرضية لحجاج الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبدالموجود، رئيس المؤسسة القومية للحج والعمرة، إن الحالة الصحية لضيوف الرحمن جيدة، وإنه وفقًا للتقرير الصادر حتى أمس الأربعاء، فإن هناك 4 حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنوفية والمنيا تم احتجازهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمستشفيات النور والملك فهد والملك عبدالعزيز لحالات غيبوبة كبدية وتركيب شريحة بالمفصل وأخرى قسطرة بالقلب وحالة لإجراء عملية بالقلب.



وأضاف "عبدالموجود" أن لجان البعثة الرسمية لحج التضامن مستمرة في تنفيذ زيارات تفقدية للفنادق التي يقيم بها الحجيج بمكة، حيث زار خالد عبدالعليم، نائب رئيس البعثة، ضيوف الرحمن بعدد من الفنادق بمكة المكرمة للتأكد من الخدمات المقدمة لضيوف وتوافر كل الإمكانات لهم لأداء المناسك بيسر وسهولة، كذلك توافر آليات المساعدة لكبار السن من الكراسي المتحركة، واستمع إلى الحجيج ورد على واستفساراتهم وغيرها كما يتم متابعة الذين تم احتجازهم بالمستشفيات للاطمئنان عليهم وعلى تلقيهم الخدمة الطبية المتكاملة.