الصومال: وفاة عمدة مقدشيو متأثرًا بإصابته فى هجوم انتحارى

أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، وفاة عمدة مقدشيو عبدالرحمن عمر عثمان، بعد تعرضه لإصابات خطيرة جراء تعرض مكتبه لهجوم انتحاري الأسبوع الماضي.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، عن المتحدث باسم الرئيس الصومالي: أن عمدة مقدشيو "عبدالرحمن عمر عثمان" توفي اليوم بعد أن سافر للخارج لتلقي العلاج.



كانت حركة الشباب قد تبنت الهجوم الذي نفذته انتحارية، وكان يستهدف بالأساس جيمس سوان، المبعوث الأممي الجديد للصومال، الذي غادر مكتب العمدة قبل دقائق من وقوع الهجوم الانتحاري، ولقي 6 أشخاص مصرعهم في الهجوم.