ديبالا يقترب من رادار إنترميلان

رحب الأرجنتيني باولو ديبالا بالتفاوض مع نادي إنتر ميلان، ليُعيد فرضية مسُتبعدة حتى الآن في التعاون ما بين ناديي يوفنتوس وإنتر حول إجراء عملية تبادل ما بين ماورو إيكاردي وباولو ديبالا.



ووصل باولو ديبالا إلى تورينو صباح اليوم الخميس للتحدث مع المدير الفني للفريق الأبيض والأسود ماورتسيو ساري وتحديد مدى حاجته له، فما زال اللاعب المُلقب بـ "اللا جويا" يأمل في البقاء في يوفنتوس ولهذا السبب قطع عطلته التي كان من المقرر أن تنتهي 5 أغسطس، بعد مفاوضات النادي مع مانشستر يونايتد لإدخاله في صفقة مبادلة مع روميلو لوكاكو.



وتعقدت المفاوضات بين ديبالا وإدارة مانشستر يونايتد، كما أشارت الصحافة الإنجليزية بسبب طلبات اللاعب الدولي الأرجنتيني المُغالى فيها بخصوص راتبه، حيث يريد أن يحصل على 20 مليون يورو كراتب سنوي متخطيًا النجم الأول في مانشستر يونايتد بول بوجبا.