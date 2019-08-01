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حوادث

مصرع مسجل فى مطاردة مثيرة مع الشرطة بالقليوبية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:10 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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لقى مسجل خطر مصرعه وألقي القبض على آخرين في مطادرة بينهم وقوة أمنية بالقناطر الخيرية بمنطقة جزيرة الشعير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القلوبيبة، إخطارًا من مأمور مركز القناطر الخيرية، أنه أثناء تفقد القوات الحالة الأمنية اشتبهوا في إحدى السيارات الملاكي القادمة في مواجهتهم، فحاولوا استيقافها للتأكد من شخصية مستقليها والإطلاع على تراخيصها، إلا أن قائدها سارع بالعودة بالسيارة إلى الخلف، في محاولة للهروب من قوة الشرطة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فتوقف بالسيارة وترجل منها 3 أشخاص وأطلقوا الأعيرة النارية صوب القوات، الأمر الذي دفع القوات إلى مبادلتهم بإطلاق الأعيرة النارية لحملهم عن التوقف عن إطلاق الأعيرة النارية وتحذيرهم من الاستمرار في ذلك حتى خمدت أصوات النيران.

على الفور، حاصرت قوة الشرطة السيارة والمتهمين وتمت السيطرة عليهم، وتم ضبط الأول و"أحمد. م"، سائق، وبحوزته بندقية آلية، وضبط الثاني ملقيًا على الأرض ويدعى "ن. ا" عاطل، وبه إصابة بالوجه وبحوزته بندقية آلية وتم نقله إلى مستشفى القناطر لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي فور وصوله، كما تم ضبط الثالث ويدعى "ط. ع. ع" 20 سنة، سائق وبحوزته فرد خرطوش.

وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة من القماش بداخلها 50 طلقة آلية و6 طرب من مخدر الحشيش تزن حوالي 600 جرام و19 شريطًا من الأقراص المخدرة لعقاري الترامادول والأبتريل، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 500 جرام تقريبًا و2 ميزان ديجيتال و9 هواتف خلوية مختلفة الأنواع ومبلغ 14.195 جنيه عملات ورقية مختلفة.

وبمواجهة المتهمين الأول والثالث بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بتكوينهم تشكيلًا  عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين المخدر وجوهر الحشيش المخدر، بالاشتراك مع المتهم المتوفي، وأن الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم لاستخدامها في محاولة مقاومة الشرطة حال ضبطهم والهواتف لتلقي الاتصالات من عملائهم والمبلغ النقدي المضبوط حصيلة اتجارهم في المواد المخدرة، وأن السيارة المضبوطة المملوكة للمتهم الأول تستخدم في تنقلاتهم وترويجهم المواد المخدرة، وتم التحفظ على جثة المتهم المتوفي بمشرحة مستشفى بنها الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.
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