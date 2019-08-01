روسيا تدعو إيران لتسوية وضع الروس المحتجزين على متن سفينة "ستينا امبيرو"
الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:09 م
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دعت وزارة الخارجية الروسية، إيران إلى تسوية الوضع المتعلق بالمواطنين الروس المحتجزين على متن سفينة "ستينا امبيرو".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس -: "إننا ندعو إيران لتسوية الوضع بشأن المواطنين الروس المحتجزين لديها على متن سفينة (ستينا امبيرو)".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس -: "إننا ندعو إيران لتسوية الوضع بشأن المواطنين الروس المحتجزين لديها على متن سفينة (ستينا امبيرو)".