روسيا تدعو إيران لتسوية وضع الروس المحتجزين على متن سفينة "ستينا امبيرو"

دعت وزارة الخارجية الروسية، إيران إلى تسوية الوضع المتعلق بالمواطنين الروس المحتجزين على متن سفينة "ستينا امبيرو".



وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس -: "إننا ندعو إيران لتسوية الوضع بشأن المواطنين الروس المحتجزين لديها على متن سفينة (ستينا امبيرو)".