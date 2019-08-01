سيباستيان: سأعتزل منافسات بطولة العالم للراليات

أكد سيباستيان أوجييه، أنه سيعتزل منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" مع انتهاء مجريات الموسم المقبل.



وصرّح بطل العالم ستّ مرات، بأن عقده الحالي مع سيتروين سيكون الأخير له في البطولة، حيث أكد موقفه مجددًا أمسٍ الأربعاء.



وكشف "أوجييه" أنه يتطلع قدمًا إلى المرحلة التالية في مسيرته المهنية بعد "دبليو آر سي"، بما في ذلك السلسلة الجديدة كليًا "إكستريم إي" في 2021.



وقال الفرنسي: "لقد قلتُ ذلك في الكثير من المرات. الناس يسألونني، ربما لا يصدقونني. لم أكن أنوي على الإطلاق البقاء لأكثر من الموسم المقبل. العقد مع سيتروين لطالما كان وبوضوح لسنتين فقط".



وتمّ الكشف عن دور أوجييه كسفير لسلسلة "إكستريم إي" الجديدة الشهر الماضي. لكنه لن يختبر أية سيارة في المستقبل القريب، ومن غير الواضح إن كان سينافس ضمن السلسلة الكهربائية الجديدة بعد.



وأضاف: "أنا مسرور بالمشاركة في فكرة ومشروع كهذا إذ قد يصبح خطة عمل بالنسبة لي، لكن في الوقت الراهن لا توجد خطة واضحة للمنافسة".