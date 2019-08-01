مصرع طفل سقط من الطابق الخامس في الخانكة

لقي طفل مصرعه متأثرًا بإصابته بكسور مضاعفة بالجسد والجمجمة؛ بسبب سقوطه من الطابق الخامس، بمركز الخانكة في القليوبية.



تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز الخانكة مفاده تلقيه إشارة من المستشفى بوصول طفل في الخامسة من عمره مصاب بكسور بالجسد وكسر بالجمجمة، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يدعى "أنس"، سقط من الطابق الخامس من شباك منزله فأصيب بكسر بالجمجمة ونزيف وتوفي متأثرًا بإصابته فور وصوله للمستشفى.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بتسليم الجثة لذويه للدفن لعدم وجود شبهة جنائية.