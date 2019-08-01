الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

أكد محافظ الغربية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات بمراكز المحافظ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وقال المحافظ في تصريح اليوم الخميس، إنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأحياء، ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المجاز البالغ عددهم 20 مجزرًا، وتوفير الأطباء البيطريين وأطقم العمل الكافية لاستقبال جميع الأضاحي بالمجازر مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام واتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الآمن من مخلفات الذبح حفاظًا على البيئة.