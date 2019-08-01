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اقتصاد

هبوط أسعار النفط 2% خلال التعاملات المسائية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم - وكالات
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تحولت أسعار النفط للهبوط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الخميس، مع الصعود القوي للدولار الأمريكي وبعد بيانات سلبية للنشاط الصناعي العالمي.

وتعرضت أسعار النفط للضغط بفعل صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من عامين، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن خفض الفائدة قد لا يعني التحول لسياسة تيسيرية طويلة تشهد سلسلة من عمليات الخفض الإضافية.

كما تأثر الخام سلبًا ببيانات اقتصادية أظهرت اتكماش نشاط الصناعة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والصين، ما يهدد بتباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس زيادة الإنتاج الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو بمقدار 900 ألف برميل يوميًا إلى 12.200 مليون برميل يوميًا.

وعلى الجانب الآخر، هبطت المخزونات في نفس الفترة بمقدار 8.5 مليون برميل إلى 436.5 مليون برميل.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر الأول بنحو1.8% عند 63.87 دولار للبرميل.

وفيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 2.5% مُسجلًا 57.11 دولار للبرميل.
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