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عالم

رسميًا.. رئيس موريتانيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:03 م
جريدة الدستور
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أدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لمدة خمس سنوات وذلك بقصر المؤتمرات في نواكشوط.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا، تولي ولد الغزواني رئاسة البلاد، كما قلده وسام العلم إيذانًا بتنصيبه في منصب الرئيس خلفًا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز.

وقال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبدالعزيز - خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد - إنه فخور بتسليم قيادة موريتانيا الجديدة لرئيس منتخب.

وأضاف - خلال كلمته - " فخور بأن أسلم لرئيس منتخب قيادة موريتانيا الجديدة التي تختلف عليه عن ما كانت عليه قبل سنوات فهي دولة مستقلة بفضل وحدتها وهي متشبثة بالتسامح والمساواة والواقفة في وجه التطرف والمنتصرة على الإرهاب والتطرف والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

وتابع "لقد حققنا إصلاحات من بينها ارتفاع دخل الفرد بنسبة خمسين في المائة ولدينا اليوم من الأرصدة ما يغطي احتياجات سبعة أشهر قادمة بدل شهر ونصف قبل سنوات، ولا يوجد لدينا سجين رأي وتحسنت حريات الإعلام،وأنا مطمئن وواثق من صدق الرئيس المنتخب في تعهداته التي ستمكن البلاد من التقدم والنماء".

وأشار إلى الانفتاح الفكري للشعب الموريتاني، مؤكدًا أنه خاض تجربة مع الشعب خلال مدة ولايته لتعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية ووضع موريتانيا على الطريق الصحيح في مختلف المجالات.

وأكد أن الرئيس المنتخب يتمتع بكفاءة عالية وتجربة واسعة وفهم للتحديات مما يجعل موريتانيا اليوم في أيدي آمنة.

ويعتبر ولد الغزواني عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
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