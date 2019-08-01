الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى بالمنيا

كشف محافظة المنيا، إنهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.



وقالت المحافظ - في بيان اليوم الخميس، إنه يتم تنفيذ حملات مستمرة للقيام بالتفتيش على اللحوم ومحلات الجزارة مع تكثيف الحملات لمراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من اللحوم ومنتجاتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه، قال مدير الطب البيطري بالمنيا الدكتور محمد عثمان إنه تم إنشاء غرفة طوارئ لتلقي الشكاوى والعمل على سرعة حلها من خلال أرقام (2364550-2364551-2346522).. موجها باستمرار العمل بالمجازر على مستوى المحافظة وعلى مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم السابق ليوم عيد الأضحى وطوال أيام العيد.



وأشار عثمان إلى أنه سيتم ذبح الأضاحي بالمجازر مجانا في أول أيام العيد تيسيرا على المواطنين، بالإضافة لدعم المجازر بعدد من الأطباء وتم إلغاء جميع الإجازات والراحات للأطباء.



وأكد استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.