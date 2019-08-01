فونيني يتأهل إلى ربع نهائي بطولة لوس كابوس للتنس

تأهل اللاعب الإيطالي فابيو فونيني المصنف التاسع عالميا إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة لوس كابوس المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، اليوم الخميس.



وتمك نفابيو فونيني من بلوغ دور الثمانية في البطولة المقامة في المكسيك بعدما تغلب على منافسة الالعب الإسباني مارسيل جرانوييرس بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 4-6 و6-3 و6-4 في كل جوله.



وودع اللاعب البلغاري جريجور ديميتروف المصنف الثالث عالميا سابقا منافسات البطولة مبكرا بخسارته أمام اللاعب الأرجنتيني جيدو بيلا المرشح الثاني للقب بمجموعتين دون رد بواقع 4-6 و2-6.



ومن جانب أخر نجح كوكيناكيس في قلب الطاولة، بفضل قوة إرساله، ليحقق الفوز ويبلغ دور الثمانية، الذي سيلاقي فيه المولدافي رادو ألبوت، الذي فاز على الياباني تارو دانييل 6-1 و6-2.