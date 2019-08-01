المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى بالأقصر

أعلن مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر الدكتور عاطف أحمد، فتح المجازر الحكومية مجانًا لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام التشريق، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، في وجود أطباء بيطريين متخصصين، وذلك بناءً على تعليمات محافظ الأقصر.



وأوضح مدير عام الطب البيطري في تصريح اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة وعددها خمسة موزعة على مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، حيث سيتم فتحها طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين وبعض الجمعيات الأهلية، منوهًا بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية والحالة الصحية للأضاحي.