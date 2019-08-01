تدمير 3 مصانع لإنتاج السترات الانتحارية شرقي أفغانستان

دمرت القوات الخاصة الأفغانية ثلاثة مصانع منتجة للسترات الانتحارية في مقاطعة باكتيكا شرقي البلاد.



وأعلن الجيش الأفغاني، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة اكتشفت هذه المصانع قبل أن تدمرها أثناء عملية قامت بها في منطقة جومال بالمقاطعة، مشيرا إلى مقتل أربعة إرهابيين خلال العملية نفسها.



وعلاوة على ذلك، لفت البيان إلى مصادرة العديد من السترات إلى جانب أنواع مختلفة من المعدات العسكرية.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.