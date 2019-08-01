عمر خالد: برونزية العالم دافع قوي للتألق مع الأهلي

أكد عمر خالد كاستيلو لاعب الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي، أن حصوله على الميدالية البرونزية مع منتخب الشباب في منافسات كأس العالم الأخيرة بإسبانيا يمثل دافعًا قويًا له من أجل التألق مع الأهلي خلال الموسم الجديد.



وأوضح اللاعب في تصريحات اليوم الخميس، أن العزيمة والإصرار على الفوز كانا وراء العروض القوية التي قدمها لاعبو المنتخب، مؤكدًا أن هذا الجيل سيكون قادرًا على تشريف كرة اليد المصرية على الصعيد العالمي.



وأشار كاستيلو إلى أنه حصل على دفعة معنوية كبيرة بعد تصعيده للفريق الأول بالأهلي بشكل رسمي، وسوف يقاتل من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة أولا ليندجرين.