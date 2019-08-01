مباحثات عراقية سعودية لتسهيل مرور المسافرين بين البلدين

بحث سفير العراق بالرياض، قحطان طه خلف، اليوم الخميس، مع تميم بن بماجد الدوسري وكيل وزير الخارجية السعودي للشؤون القنصلية بمقر وزارة الخارجية السعودية، تسهيل مرور المسافرين بين البلدين في كل المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، خاصة من خلال فتح معبر عرعر الحدودي خلال شهر أكتوبر المقبل.



وذكر وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم- أن السفير العراقي تطرق خلال اللقاء إلى موضوع رسوم الدخول السعودية وأهمية تخفيضها وفقًا لمبدأ التعامل بالمثل، حيث إن التكلفة العالية لدخول السعودية تعرقل حركة المسافرين والتجارة بين البلدين.



وأوضح أن الضرر بالتالي واقع على الشعبين اللذين يحرمان من العوائد الاقتصادية الضخمة التي من الممكن أن تحققها عملية تفعيل حركة التجارة والسفر بين البلدين الشقيقين.



من جانبه، أكد وكيل وزير الخارجية السعودي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع العراق وأهمية تسهيل مرور المسافرين والبضائع، مبينًا أنه جار حاليًا إعادة النظر في رسوم سمات الدخول السعودية مع الدول الشقيقة وفقًا لمبدأ التعامل بالمثل.