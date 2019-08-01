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محافظات

إزالة 63 حالة تعد بكفر الشيخ

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:56 م
جريدة الدستور
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قال محافظ كفر الشيخ: "إننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب ولا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة"، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد".

وأضاف المحافظ في تصريح اليوم الخميس، أنه تمت إزالة 63 حالة تعد، بمساحة 3 آلاف و787 مترًا مربعًا للمبانى السكنية و7 أفدنة و22 قيراطًا أراضى أملاك دولة وأراضٍ زراعية خلال اليوم السابع على التوالي بالموجة الـ13 لاستعادة حق الشعب بمركز قلين، مؤكدًا حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، سواء الذين لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين، أو لم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، أو الذين وقعوا العقود ولم يستكملوا إجراءات التقنين.

وأوضح أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التي تم قبولها لسرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ25% من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة.
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