راونيتش يتأهل إلى ثمن نهائي بطولة واشنطن للتنس

تأهل اللاعب الكندي ميلوس راونيتش المصنف رقم 20 عالميًا في لعبة التنس إلى الدور ثمن النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، اليوم الخميس.



واستطاع ميلوس راونيتش من بلوغ الدور الثالث في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تغلب على منافسه الأمريكي تيم سميتشك بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-1 و6-4.



وتأهل النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المرشح الأول للقب إلى الدور ذاته بفضل تخطيه عقبة منافسه اللاعب الأمريكي تومي بول بواقع مجموعتين دون مقابل بحصة 6-3 و7-5 في كل جوله.



وتغلب اللاعب الأسترالي نيك كيرجيوس على اللاعب الفرنسي جيل سيمون بنتيجة 6-4 و7-5.