"روبوت" محرر علمي في صحيفة صينية متخصصة

كشفت صحيفة "تشاينا ساينس ديلي" الخميس، عن توظيف إنسان آلي يدعى "شياوكي" في وظيفة محرر علمي، لكتابة القصص الإخبارية عن أحدث الاكتشافات التي يتم نشرها في المجلات العلمية الرائدة في العالم.



وقال "تشانغ مينغ وي" نائب رئيس تحرير الصحيفة في تصريح اليوم، إن "شياوكي" تم تطويره بالتعاون مع جامعة "بكينج" الصينية، وإن المحرر الآلي قام حتى الآن بكتابة أكثر من 200 قصة إخبارية استنادا إلى ملخصات منشورة باللغة الإنجليزية في مجلات علمية متخصصة مثل العلوم، والطبيعة، والخلية، ونيو إنجلاند للطب.



وأضاف مينغ أن الموضوعات التي يعدها "شياوكي" تخضع قبل النشر لعملية مراجعة وتدقيق من جانب مجموعة من العلماء المتعاونين مع الصحيفة والمحررين المتخصصين للتحقق من المحتوى أو إضافة معلومات تكميلية.



من جانبه، قال الباحث بجامعة "بكينج" الصينية شياو جون إن "شياوكي" تم تصميمه في الأساس لمساعدة العلماء الصينيين على التغلب على الحواجز اللغوية والوصول السهل والسريع إلى أحدث منشورات البحث العلمي باللغة الإنجليزية، حيث يقوم المحرر "شياوكي" عن طريق برامج متطورة بترجمة الكلمات والجمل المعقدة والمصطلحات التقنية وصياغتها في صورة تقارير إخبارية سهلة قابلة للقراءة حتى للقارئ العادي غير المتخصص.



وقامت الصحيفة الصينية المتخصصة بالفعل بنشر الموضوعات التي أعدها المحرر الآلي "شياوكي" على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.