صيانة وتطوير 40 مدرسة في السويس

عقد محافظ السويس عدة لقاءات مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم وممثلي الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون لإجراء أعمال صيانة وتطوير لعدد 40 مدرسة، في سابقة هي الأولى في السويس التي تشمل هذا العدد من المدارس التي سيتم صيانتها ورفع كفاءة المرافق والإنارة الداخلية والخارجية وفناء المدرسة والفصول والمقاعد المدرسية وأعمال الدهانات.



والجدير بالذكر أن عدد المدارس التي كان من المقرر صيانتها وفقا لخطة هذا العام 18 مدرسة تم زيادة إلى 40 مدرسة.



يأتي هذا في إطار حرص القيادة التنفيذية برئاسة محافظ السويس بتحسين الخدمات المقدمة لأبناء السويس في القطاعات الحيوية من الإقليم.