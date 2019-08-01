برلماني يشيد بافتتاح 30 عيادة لمكافحة التدخين في المحافظات

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بافتتاح 30 عيادة بمختلف المحافظات في إطار مبادرة "100 مليون صحة" للإقلاع عن التدخين وتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان ودون أي تكاليف، مؤكدًا أننا في أمس الحاجة لتلك الخطوة، حيث أن 25% من الشعب المصري مدخنين.



وأوضح "مشهور"، في بيان له، أن جزءًا من المشكلة يكمن في عدم إقناع المدخنين بخطورتها، تُحدث معظم تأثيرها الضار على المدى الطويل، وقد لا تسبب أعراضًا سريعة وظاهرة تضطر الشخص إلى الانتباه، لكن الحقيقة أن واحدًا من 6 أفراد يتوفى بسبب التدخين وبحلول عام 2030 سيكون 7 من كل 10 مدخنين في الدول النامية.



وأضاف أن التدخين يسبب أمراض الجهاز التنفسي والرئتين والمثانة، وأمراض القلب وغيرها، إضافة إلى تأثيره على المحيطين بالمدخن، من خلال عملية التدخين السلبي، كما أن السجائر الإلكترونية تسبب السرطان، خاصة المحملة بنكهات مختلفة.



وأكد أن التكاليف الاقتصادية لاستخدام التبغ تنعكس في النفقات المرتفعة على الأمراض المرتبطة بالتبغ تأتي على حساب الاحتياجات الرئيسية كالتعليم، الصحة، التغذية، الرياضة.