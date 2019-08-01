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رياضة

نابولي يتمسك بالتعاقد مع إيكاردي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
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يصر نادي نابولي الإيطالي التخلي على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الخميس، عن محاولة إدارة نادي نابولي إغراء المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، بالعديد من الأشياء الجيدة للموافقة على الانضمام للفريق الجنوبي.

ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن إدارة نادي نابولي الإيطالي أرسلت بعض الصور لمنزل رائع في مدينة بوسيليبو إلى المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يبلغ من العمر 26 عامًا وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا للعيش فيه طوال فترة لعبه مع نابولي.

وأشارت إلى أن بالإضافة إلى ذلك، سيقدم نادي نابولي الإيطالي نسبة عالية من حقوق الصور للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، حيث يمتد عقده مع نادي إنتر ميلان لعام 2021 وهو يكسب حاليًا 50% من حقوق الصور.

وكان النيرازوري قد أعلن أن الأرجنتيني الدولي خارج خطط النادي الموسم المقبل وتركه خارج قائمة الفريق التي سافرت إلى آسيا لجولة قبل الموسم الاستعدادية.
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