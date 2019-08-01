سفيتولينا تكتسح داريا وتتقدم في بطولة سان خوسيه للتنس

تأهلت اللاعبة الأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة السابعة عالميا إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي السيدات ببطولة سان خوسيه المفتوحة للتنس، اليوم الخميس.



وتمكنت سفيتولينا من بلوغ دور الثمانية في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تغلبت على منافستها الروسية داريا كستكينا بمجموعتين نظيفتين بحصة 6-3 و6-1.



وتأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المرشحة الثانية للقب إلى الدور ذاته بفضل تخطيها عقبة منافستها الأمريكية كوكو فاندفيج بفوز 6-3 و6-3.



وقلبت الإسبانية المخضرمة كارلا سواريز نافارو تأخرها بمجموعة لتنتصر على بيثاني ماتيك-ساندز بنتيجة 3-6 و6-1 و6-2.



وصرحت فيكتوريا، المتوجة باللقب مرة واحدة من قبل في عام 2010، عقب اللقاء "كنت أعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، الأدوار الأولى ليست سهلة، لم ألعب منذ فترة؛ لذلك تعين عليّ التأقلم على الأجواء".