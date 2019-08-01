جيمى وشقيقه يتقدمان فى زوجى الرجال

تأهل الشقيقان أندي وجيمي موراي إلى الدور ربع النهائي في منافسات زوجي الرجال ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس.



وتمكن موراي وشقيقه من بلوغ دور الثمانية في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز على الثنائي نيكولا ماهو وادوارد روجر فاسيلين بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6:4 و6:7 و10:5.



جدير بالذكر أن أندي موراي قد عاد للمنافسات الرسمية نهاية الشهر الماضي من خلال المشاركة في الزوجي، حيث حقق لقب بطولة كوينز رفقة الإسباني فيليسيانو لوبيز.



كما أكد موراي أنه يعتزم لعب منافسات الزوجي والزوجي المختلط في بطولات الولايات المتحدة للتنس "أمريكا المفتوحة"، كما ألمح إلى إمكانية العودة للعب في منافسات الفردي، حيث كان آخر ظهور له خلالها عبر بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.



في غضون ذلك، حذر الطبيب ماكس فهيلي المتخصص فى جراحات الفخذ، المنافسين، حيث شدد على أن موراي سيكون في أفضل حالاته مرة أخرى في الوقت المناسب.