19 أغسطس.. ورشة لتعليم الشطرنج فى بيت السنارى

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة للأطفال والنشء تحت عنوان (تعليم الشطرنج)، يوم الإثنين 19 أغسطس الجاري.



وتركز الورشة على تدريب واستعمال إمكانيات العقل غير المحدودة من خلال لعبة الشطرنج، فهي تعمل على تنمية قدرات الفرد العقلية التي يحتاج إليها طوال حياته؛ كالقدرة على التركيز والتفكير النقدي، والتعرف على الأنماط والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على الإبداع والتحليل والتركيب والتقييم.

وتهدف الورشة إلى بناء شخصية قيادية تتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وبناء الثقة بالنفس، وتطوير مهارات التفكير العميق، وتحليل المواقف، وزيادة القدرة على الاستيعاب والتركيز وتقوية الذاكرة، وتحفيز القدرة الذهنية على الإبداع والابتكار.



تقام ورشة تعليم الشطرنج يوم الإثنين من الساعة 6 إلى 9 مساءً بإجمالي 4 محاضرات، وتستهدف الأطفال والنشء من سن 11 سنة.