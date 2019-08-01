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عالم

الأردن والعراق يبحثان سبل تعزيز التعاون

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:53 م
جريدة الدستور
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أكد رئيس الوزراء الأردني بالوكالة الدكتور رجائي المعشر، على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الأردن بالعراق، مشددًا على حرص المملكة على تعزيز آفاق التعاون الثنائي، وصولًا إلى شراكة استراتيجية تخدم البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، الخميس، أن ذلك جاء خلال استقبال المعشر، اليوم، رئيس لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب العراقي النائب كاظم الحمامي وأعضاء اللجنة.

واستعرض الجانبان طرق استفادة العراق من منظومة الموانئ الأردنية في العقبة، لما تتميز به من تسهيلات نوعية وموقع جغرافي متميز يوفر سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات الاقتصادية والتجارية في الإقليم والعالم، لافتا إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت حتى الآن من قبل اللجنة الاقتصادية لمتابعة الاتفاقيات بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء الأردني بالوكالة إلى أهمية البناء على اللقاءات التي عقدتها اللجنة النيابية العراقية مع نظيرتها في مجلس النواب الأردني، واللقاءات مع الوزراء المختصين، بما يسهم في توحيد الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين، لا سيما قطاع الخدمات.

وأكد أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إلى العراق والزيارات المتبادلة للوفود الوزارية والنيابية في البلدين، بما يضمن الانتقال إلى خطوات عملية تقود لمشاريع على أرض الواقع، تخدم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على الصعيد الثنائي.

من جهتهم أشاد رئيس وأعضاء لجنة الخدمات والإعمار بمجلس النواب العراقى بمستوى التعاون الملموس من قبل الأردن في الانفتاح على العراق وتعزيز الشراكة معه فى مختلف القطاعات.
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