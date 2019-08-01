إحالة مزارع للمحاكمة بتهمة حيازة بندقية آلية في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، إحالة مزارع للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بحيازة بندقية آلية.



كانت النيابة قررت حبس المتهم، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على السلاح واستدعاء الضابط القائم بضبطه للاستماع لأقواله.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث من ضبط مزارع حال تواجده بقطعة أرض زراعية بدائرة القسم وبحوزته بندقية آلية، وخزينة السلاح وبداخلها 5 طلقات من ذات العيار.



وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندى مدير المباحث اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نفسه، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.