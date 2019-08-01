تأجيل دعوى سحب النياشين والأوسمة من "مرسي"

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 19 سبتمبر المقبل.



وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامى، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، مضيفة: "فكيف لهذا الرجل الذى لم يقدم أى خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق فى الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط فى الدولة".



وأوضحت الدعوى، أن تلك السابقة وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالأضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومى من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باته.