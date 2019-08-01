إصابة 44 شخصًا في حوض أمواج صناعية شمال شرقي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة جيلين، شمال شرقي الصين، إصابة 44 شخصًا في حوض أمواج صناعية في حديقة يويلونغشوييون للألعاب المائية، في مدينة لونغجينغ بالمقاطعة.



وذكرت السلطات، في بيان اليوم الخميس، أن 39 شخصًا خرجوا من المستشفيات، فيما ظل الآخرون تحت الملاحظة بسبب كسور في الضلوع أو القدم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن تعطل جهاز غرفة التحكم في تجميع الأمواج بالحوض سبب موجات أكبر من المصممة، ما أدى إلى الإصابات.



وافتتحت حديقة الألعاب المائية في مدينة لونغجينغ بمقاطعة جيلين للجمهور عام 2015، وتستقبل 500 ألف زائر سنويا.