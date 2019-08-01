محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين والفودو بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام، الخميس، إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



تعود تفاصل الواقعة عقب تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية برئاسة الرائد كريم البحيري من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة القسم- لهما معلومات جنائية مسجلة- لاتجارهما في المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 40 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 150 جراما، بندقية خرطوش عيار 16مم و4 طلقات خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "سنجة"، 150 كيسا فارغا لتعبئة المواد المخدرة، مبلغ مالى، وميزان ديجيتال.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.