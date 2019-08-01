لافروف: واشنطن تبحث عن سبب للحرب على إيران

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، منذ قليل، إنهم قلقون مما يحصل في الخليج، ويبدو أن واشنطن تبحث عن سبب للحرب.



كما أكد لافروف، أن أمريكا تسعي لإنشاء تحالف بحري هدفه الضغط على إيران.



وقد أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في وقت سابق اليوم أنه لن يكون هناك أي مقايضة مع إيران بشأن ناقلتي النفط المحتجزتين.



وكانت إيران قد استولت قبل أسبوعين على ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" ترفع العلم البريطاني، وقالت طهران إن الناقلة انحرفت عن المسار البحري الدولي.