حبس 3 متهمين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية

قررت نيابة المطرية حبس 3 متهمين لتعديهم بالأسلحة البيضاء على شخصين، بعد خلاف نشب بينهم على أحد المقاهي بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات عن حدوث مشاجرة بين المتهمين والمجني عليهم على أحد المقاهي بمنطقة المطرية واستخدم المتهمين الأسلحة البيضاء في التعدي على المجني عليهم.



كانت بداية الواقعة عندما ورد إلى قسم شطة المطرية إخطارًا من مستشفى المطرية العام يفيد وصول مصابين بالأسلحة البيضاء، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وباستجوابهم أشاروا إلى حدوث مشادة كلامية بينهم وبين 3 شباب على أحد المقاهي، وتطورت المشادة فيما بينهم وقام المتهمون بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من القبض على المتهمين وبحوزتهم أدوات الجريمة، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.