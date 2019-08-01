الإحصاء: إيرادات السكة الحديد تتخطى 220 مليون جنيه خلال شهر

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إيرادات هيئة السكك الحديدية إلى 220.7 مليون جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 174.1 مليون جنيه من الشهر نفسه من 2018، بينما كانت الإيرادات قد بلغت 190.2 مليون جنيه خلال مايو 2019.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء، الذي حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عدد ركاب السكك الحديدية سجل ارتفاعًا إلى 24.8 مليون راكب خلال يونيو 2019 مقابل 21.5 مليون راكب خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



وأضاف التقرير أن حمولة البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية ارتفعت إلى 373.9 ألف طن في يونيو 2019 مقارنة بـ280.4 ألف طن في الشهر نفسه من عام 2018.