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رياضة

نجم السلة الأمريكى ضمن قائمة المنتخب الألمانى لكأس العالم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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استدعي النجم دينيس شرودر لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ضمن القائمة الأولية التي أعلنها هنريك رودل المدير الفني للمنتخب الألماني، اليوم الخميس، لخوض بطولة كأس العالم لكرة السلة التي تنطلق في الصين، نهاية أغسطس الجاري.

وضمت القائمة 16 لاعبا من بينهم لاعبي دوري السلة الأمريكي، دانييل تايس وماكسي كليبروموريتز فاجنر وإيزاكلا بونجا

وضمت القائمة أيضا، التي أعلنها المدرب في هامبورج، دانيلو بارثيل وماودو لو لاعبي بايرن ميونخ بطل ألمانيا ويخوض المنتخب الألماني سبع مباريات ودية قبل أن يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة فرنسا في أول سبتمبر المقبل.

ويلتقي المنتخب الألماني في مباراتيه الأخريين بالمجموعة السابعة، منتخبي جمهورية الدومينيكان والأردن في الثالث والخامس من سبتمبر،على الترتيب.
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