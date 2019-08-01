العراق يعلن تعاونًا جديدًا مع الولايات المتحدة

أكد وزير الزراعة العراقي صالح الحسنى، استعداد بلاده للتعاون مع الجانب الأمريكى فى مختلف المجالات الزراعية، بما يؤدي إلى استمرار التطور في القطاع الزراعى.



وقال الحسني- خلال لقائه بالسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، حسب بيان لوزارة الزراعة أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الخميس: "إن هناك فرصًا استثمارية ضمن دائرة الاستثمارات الزراعية في العراق".



من جانبه، أبدى السفير الأمريكي ماثيو تولر "استعداد بلاده للاستثمار في العراق، واستقدام وفد من المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية ناجحة خلال الفترة المقبلة".



وقال إن "هناك رغبة لدى بلاده في تصدير الدواجن ومصنعاتها إلى العراق"، مستفسرًا عن "الضوابط المعمول بها وإمكانية تقديم بعض التسهيلات".