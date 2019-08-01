التحقيق فى ضبط قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل

تباشر نيابة الساحل الجزئية، التحقيق في ضبط 695 من قطع غيار سيارات، مجهولة المصدر داخل أحد المحلات التجارية بالساحل، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل - مقيم بمحافظة الجيزة)، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على (480 ) جوان، و(125) فلتر (هواء، زيت)، و(90) قطعة حشو فلتر، بإجمالى عدد (695) قطعة غيار سيارات، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.