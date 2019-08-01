الإحصاء: 110.6 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 13 شهرًا

كشف أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس إلى 110.6 مليار جنيه، خلال 13 شهرًا بين مايو 2019 ومايو 2018، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات إلى 8.6 مليار جنيه خلال مايو 2019 مقابل 8.3 مليار دولار الشهر السابق عليه من نفس العام.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن أعداد ناقلات البترول العابرة بهيئة قناة السويس ارتفعت إلى 428 ناقلة خلال مايو 2019 مقابل 383 ناقلة في الشهر نفسه عام 2018، بينما انخفض عدد السفن الأخرى العابرة من 1222 سفينة إلي 1172 سفينة خلال الفترة ذاتها.



كما أظهر التقرير ارتفاع حمولة السفن إلى 104.9 مليون طن خلال شهر مايو 2019 مقابل 99.2 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2018.