جولة "أستانا" الحالية حول سوريا.. غير معلنة

أكد مصدر بأحد الوفود المشاركة في محادثات الجولة الـ13 لصيغة "أستانا" حول سوريا، أن هذه الجولة لن تشهد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها سيتم حصرًا من قبل الأمم المتحدة، التي سيزور مبعوثها جير بيدرسون، دمشق الأسبوع المقبل.



وقال المصدر: " أكيد لن يكون هناك إعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في هذه الجولة، لأن المبعوث الخاص لسوريا مريض، وكان بصدد إنهاء الصيغة النهائية من هذه اللجنة".



وأضاف:" أن تاريخ إعلان تشكيل اللجنة غير معروف بعد، ولكن الاجتماع الخاص بها سيكون في جنيف"، معربا عن أمله فى أن ينعقد هذا الاجتماع في سبتمبر المقبل.



وقد انطلقت اليوم في نور سلطان عاصمة كازاخستان الجولة الــ13 من محادثات "أستانا"، وتستمر حتى يوم غد الجمعة، بمشاركة الوفد الحكومي السوري ووفد المعارضة ووفود الدول المشاركة، في ظل غياب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا لأسباب صحية. وتتضمن هذه الجولة مشاورات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف في اليوم الأول خلف الأبواب المغلقة، وستعقد الجلسة العامة غدًا وتنتهي بإعلان بيان مشترك للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).